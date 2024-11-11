Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Altınoluk Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BUD 32 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.