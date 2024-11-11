Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personelini hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personelini hastanede ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine giden Karakaya'yı, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hüseyin Yiner ile Başhekim Gökmen Reyhanlı karşıladı.

        Tedavi gören personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karakaya, yaralılar hakkında Reyhanlı'dan bilgi aldı.

        Karakaya, hastanede tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulunarak şifa diledi.

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralanmış, yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu da 3 sağlık personeli yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Bitlis'te, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Hizan'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
        Bitlisli üreticilerden alınan 192 ton 800 kilogram patates ihtiyaç sahibi a...
        Bitlisli üreticilerden alınan 192 ton 800 kilogram patates ihtiyaç sahibi a...
        Bitlis'te trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı
        Bitlis'te trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı
        Devletten aldığı destekle 30 dönümlük arazisine 3 bin 500 fidan dikti
        Devletten aldığı destekle 30 dönümlük arazisine 3 bin 500 fidan dikti
        Bitlis Valisi Karakaya köylerde yapılan yol çalışmalarını inceledi
        Bitlis Valisi Karakaya köylerde yapılan yol çalışmalarını inceledi