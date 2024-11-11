Bitlis Valisi Karakaya, trafik kazasında yaralanan sağlık personelini ziyaret etti

Tedavi gören personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karakaya, yaralılar hakkında Reyhanlı'dan bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine giden Karakaya'yı, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hüseyin Yiner ile Başhekim Gökmen Reyhanlı karşıladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.