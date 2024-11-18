Bitlis'te kadın girişimciler, serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı

Bitlis'te kadın girişimciler, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde yürütülen "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında kurulan serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sınırlı Sorumlu Bitlis Merkez Mahalleri-2 Tarımsal Kalkınma Tarım Kooperatifi üyeleri, hazırladıkları yöresel ürünlerin yanı sıra serada yetiştirdikleri ürünlerle kışlık yiyecekler yaptı. ​​​​​​​

​​​​​​​Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadın emeğine dayalı projelerin hem yerel ekonomiye hem de kadın istihdamına önemli katkı sunduğunu belirtti. Belediyenin bu projeyle kadınların iş gücüne katılımının artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tanğlay, "Proje alanı 5 dönümlük bir araziye yayıldı ve şu anda 2 dönümünde üretim yapılıyor. Bu proje sayesinde kadınlarımız hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyor hem de ürettikleri doğal ve lezzetli ürünleri Bitlis halkıyla buluşturuyor." dedi.