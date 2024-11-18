Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kadın girişimciler, serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı

        Bitlis'te kadın girişimciler, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde yürütülen "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında kurulan serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kadın girişimciler, serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te kadın girişimciler, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde yürütülen "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında kurulan serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek hazırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sınırlı Sorumlu Bitlis Merkez Mahalleri-2 Tarımsal Kalkınma Tarım Kooperatifi üyeleri, hazırladıkları yöresel ürünlerin yanı sıra serada yetiştirdikleri ürünlerle kışlık yiyecekler yaptı. ​​​​​​​

        ​​​​​​​Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadın emeğine dayalı projelerin hem yerel ekonomiye hem de kadın istihdamına önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Belediyenin bu projeyle kadınların iş gücüne katılımının artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tanğlay, "Proje alanı 5 dönümlük bir araziye yayıldı ve şu anda 2 dönümünde üretim yapılıyor. Bu proje sayesinde kadınlarımız hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyor hem de ürettikleri doğal ve lezzetli ürünleri Bitlis halkıyla buluşturuyor." dedi.

        Kooperatif Başkanı Nazlı Bölükbaşı ise kadınların organik tarım, yöresel yemek yapımı ile sebze ve meyve kurutmacılığı alanlarında 7 ay gibi kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

        Bölükbaşı, "Kadınlarımız burada sadece üretmiyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Belediyemizin sağladığı imkanlar sayesinde kadınlarımız üretkenliklerini ve dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Başkanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuşt...
        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuşt...
        Bitlis Valisi Karakaya Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya Mesirtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı
        Doğaseverler Arin Gölü kıyısında yürüyüş yaptı
        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Bitlis'te motosikletin devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybett...
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Motosikletle odun toplamaya giden güvenlik korucusu, kazada öldü
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'teki Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı