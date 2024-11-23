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        Bitlis'te fedakar öğretmenler okullarını boyadı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde idareci ve öğretmenler görev yaptıkları 5 derslikli okulu boyadı, sınıfları süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:31
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        Bitlis'te fedakar öğretmenler okullarını boyadı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde idareci ve öğretmenler görev yaptıkları 5 derslikli okulu boyadı, sınıfları süsledi.

        İlçenin Eğritaş köyündeki Mehmet Zeki Peker İlkokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı hazırlamak için çalışma başlattı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulun ve iç ve dış duvarlarını boyayan öğretmenler, sınıfları da resimlerle süsledi.

        Okul Müdürü Sinem Ünlü, öğretmenlerle beraber okulu yenilemek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Daha temiz bir eğitim ortamı oluşturduklarını belirten Ünlü, şunları kaydetti:

        "Amacımız çocuklara hayal kurmayı öğretmek ve ileride bir meslek sahibi olmanın bilincini işlemek. Çocuklar bizi görünce 'Evet ben de ileride öğretmen olabilirim.' diye düşünüyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Okulumuz 5 sınıftan oluşmakta ve 50 öğrencimiz var. Derslerimizde değerler eğitimine önem veriyoruz. Çocukların ileride ahlaklı ve iyi bir insan olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca, çocukların fırsat eşitliği konusunda bir şeylerden mahrum kalmamaları için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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