Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 154 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kalan 28 köy yolunun da kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

Belediye ve karayolları ekipleri ise buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışması yürüttü.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı kapanan 84 köy yolundan 78'nin açıldığını belirtti.

Bitlis ve Muş'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan 154 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı.

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