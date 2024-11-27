Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için görev başındayız" notuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

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