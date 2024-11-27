Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti
Bitlis'te trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdi.
Bitlis'te trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.
Bu sırada seyir halindeki otomobilin tekerleğinin patlaması sonucu yolda kalan sürücünün yardımına, devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yetişti.
Polisler, yolda gerekli önlemleri aldıktan sonra aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yola devam etmesini sağladı.
Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için görev başındayız" notuyla paylaştı.
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