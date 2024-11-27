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        Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti

        Bitlis'te trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:24
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        Bitlis'te otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti
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        Bitlis'te trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

        Bu sırada seyir halindeki otomobilin tekerleğinin patlaması sonucu yolda kalan sürücünün yardımına, devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yetişti.

        Polisler, yolda gerekli önlemleri aldıktan sonra aracın lastiğini değiştirerek sürücünün yola devam etmesini sağladı.

        Sürücü, lastiğini değiştiren polislere teşekkür etti.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından "Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için görev başındayız" notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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