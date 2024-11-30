Bitlis'te bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Aramalarda, tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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