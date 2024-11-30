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        Bitlis'te bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:34
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        Bitlis'te bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tırda 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Aramalarda, tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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