Bitlis'te sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi
Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda operasyon başlatıldı.
"Şehit Güvenlik Korucusu Haburi Şimşek" adlı operasyonda tespit edilen sığınakta, çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
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