Nemrut Kalderası karla kaplandı

Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.

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