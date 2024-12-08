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        Nemrut Kalderası karla kaplandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:42
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        Nemrut Kalderası karla kaplandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kar etkili oldu.

        Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan doğa harikası göl, beyaza büründü.

        Gölün masmavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, güzel görüntü oluşturdu.

        Mavi ve beyazın buluştuğu kaldera, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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