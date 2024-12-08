Ahlat'ta 17 yaşındaki öğrenci, 4 ayda hafız oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 17 yaşındaki Abdurrahman Keskin, aldığı eğitimle 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

Hafız olmak için Mardin'den Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na katılan Keskin, 4 ayda eğitimini tamamladı.

Hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Keskin, medresede "İslami İlimler" eğitimi almak istediğini söyledi.

Arapça eğitimi aldıktan sonra hafızlık yapmak istediğini ifade eden Keskin, "Ortaokulu bitirdiğim gibi Arapça eğitimi aldım. 4 yıl Arapça okudum. Daha sonra hafızlık yapmak istedim. Kursa geldim ve 4 ayda hafız oldum. Hafızlığı bitirmeyi Allah nasip etti ve bunun için Allah'a şükrediyorum. Allah yolunda ilim okumak istiyorum." dedi.

Kur'an Kursu öğreticilerinden Adem Vermez ise "Hafızımız yaklaşık olarak 4 ay önce kursumuza geldi. Bir hedefi vardı, bu hedef doğrultusunda burada eğitim aldı. Hedefi 4 veya 6 ayda hafızlığını bitirmekti. Allah'ın yardımıyla onun için bir program yaptık. Tabi çok gayret etti ve hafızlığı 4 ayda bitirdi. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.