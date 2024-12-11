Bitlis'te üniversite öğrencilerinden yardım kampanyası

Toplanan kıyafetleri yıkayıp ütüledikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini belirten Cengiz, "Projemiz kısa sürede ilgi gördü. Olumlu dönüşler aldık. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimiz için mutlu oluyoruz. Projemizin ileriki yıllarda da sürmesini istiyoruz." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri "Kardeşimin Dolabı Projesi" ile ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.