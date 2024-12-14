Bitlis'te voleybol turnuvası düzenlendi
Bitlis'te düzenlenen "Okul sporları voleybol genç kızlar il birinciliği turnuvası" sona erdi.
Bitlis'te düzenlenen "Okul sporları voleybol genç kızlar il birinciliği turnuvası" sona erdi.
24 takımın mücadele ettiği turnuvada Güroymak Anadolu Lisesi takımı, şampiyon oldu.
Takım, Batman'da düzenlenecek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Öğrencilerini tebrik eden lise müdürü Mehmet Bakır Aysoy, başarının gurur verici olduğunu belirtti.
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