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        Bitlis'te voleybol turnuvası düzenlendi

        Bitlis'te düzenlenen "Okul sporları voleybol genç kızlar il birinciliği turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:00
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        Bitlis'te voleybol turnuvası düzenlendi
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        Bitlis'te düzenlenen "Okul sporları voleybol genç kızlar il birinciliği turnuvası" sona erdi.

        24 takımın mücadele ettiği turnuvada Güroymak Anadolu Lisesi takımı, şampiyon oldu.

        Takım, Batman'da düzenlenecek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Öğrencilerini tebrik eden lise müdürü Mehmet Bakır Aysoy, başarının gurur verici olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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