Bitlis'te voleybol turnuvası düzenlendi

Öğrencilerini tebrik eden lise müdürü Mehmet Bakır Aysoy, başarının gurur verici olduğunu belirtti.

24 takımın mücadele ettiği turnuvada Güroymak Anadolu Lisesi takımı, şampiyon oldu.

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