Bitlis Valisi Karakaya, askerlerle yemekte buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, rütbeli personel ve askerlerle öğle yemeğinde buluştu.

Karakaya, burada sohbet ettiği bir askerin ailesiyle telefonla görüntülü olarak görüştü, selamlarını iletti.