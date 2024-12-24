Bitlis Valisi Karakaya, askerlerle yemekte buluştu
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, rütbeli personel ve askerlerle öğle yemeğinde buluştu.
Karakaya, burada sohbet ettiği bir askerin ailesiyle telefonla görüntülü olarak görüştü, selamlarını iletti.
Çocuklarının soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda askerlik yaptığı belirten Karakaya, devletin tüm imkanlarını askerler için seferber ettiklerini kaydetti.
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