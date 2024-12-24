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        Bitlis Valisi Karakaya, askerlerle yemekte buluştu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:05
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        Bitlis Valisi Karakaya, askerlerle yemekte buluştu
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, vatani görevini yapan askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, rütbeli personel ve askerlerle öğle yemeğinde buluştu.

        Karakaya, burada sohbet ettiği bir askerin ailesiyle telefonla görüntülü olarak görüştü, selamlarını iletti.

        Çocuklarının soğuk havaya rağmen sıcak bir ortamda askerlik yaptığı belirten Karakaya, devletin tüm imkanlarını askerler için seferber ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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