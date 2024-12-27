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        Bitlisli atletler, Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndan madalyaya dönmek için ter döküyor

        Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki atletler, başarılarına yenilerini eklemek için soğuk havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:36
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        Bitlisli atletler, Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndan madalyaya dönmek için ter döküyor
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        Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki atletler, başarılarına yenilerini eklemek için soğuk havaya rağmen antrenmanlarını sürdürüyor.

        Okullardaki yetenek taramalarında seçilerek atletizmle tanıştırılan atletler, Ankara'da Atatürk'ü Anma Koşusu'nda ikincilik, Bingöl'deki Bölgesel Kros Ligi'nde birincilik, 9 Aralık'ta Antalya'daki Bölgesel Kros Ligi Final Yarışması'nda takım halinde üçüncülük elde etti.

        Yeni madalyalar elde etmek ve şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdüren atletler, antrenör Osman Dayanç gözetiminde 27-28 Ocak'ta Bursa'da yapılacak Atletizm Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        8 Ağustos Stadyumu'nda antrenman yapan sporculardan İrem Toktaş, gazetecilere, Ankara'daki yarışmada takım halinde ikinci olduklarını belirterek, "Gelecek yıl ocak ayında yapılacak Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyorum. Çok çalışarak bu hedefime ulaşmak istiyorum." dedi.

        Sporculardan Şiyar Eyüp Demir ise zorlu hava koşullarında antrenmanlarını aksatmadan şampiyonaya hazırladıklarını kaydederek, Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediklerini ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli atletizm antrenörü Osman Dayanç da bugüne kadar katıldıkları yarışmalardan başarıyla döndüklerini kaydetti.

        Şimdide de Atletizm Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildiren Dayanç, "Bu yarışmada dereceye girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Başarıların elde edilmesiyle atletizme duyulan ilginin her geçen yıl daha da arttığını vurgulayan Dayanç, "Milli sporcuyum. Bizim dönemde atletizm fazla ilgi görmüyordu. Şimdi sporcularımızın başarıları halkın ilgisini artırdı. Vatandaşlarımızın alkışlarla bizi desteklemesi bizi motive ediyor. Başarı geldikçe desteklerin artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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