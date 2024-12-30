Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis ve Muş'ta 369 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 369 yerleşim yerinin yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis ve Muş'ta 369 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 369 yerleşim yerinin yolu açıldı.

        Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan kapanan 165 köy yolundan 159'unu ulaşıma açtıklarını bildirdi.

        Olumsuzluk yaşanmaması için kapalı 6 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

        - Muş

        Muş'ta 3 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 210 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Kapanan tüm köy yollarının açıldığını ifade eden Yentür, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

        - Van

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

        Her mevsim farklı bir manzarayla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelaleye gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
        Bitlis'te 107 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı
        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Bitlis'te 165 köy yolu kardan kapandı
        Bitlis'te 165 köy yolu kardan kapandı
        Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bitlisli atletler, Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndan madalyaya dönmek için...
        Bitlisli atletler, Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndan madalyaya dönmek için...