Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda, Tatvan ilçesi kırsalında yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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