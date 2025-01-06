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        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:27
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        Bitlis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Tatvan ilçesi kırsalında yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenlerle ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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