Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 22 köy yolunun kapandığını belirtti.

Bitlis ve Van'da gece saatlerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

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