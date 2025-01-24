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        Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi

        Bitlis ve Van'da gece saatlerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:08
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        Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Bitlis ve Van'da gece saatlerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 22 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi.

        Van'ın Erciş ilçesinde de gece kar yağdı.

        Beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi, ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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