Bitlis ve Van'da gece yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Bitlis ve Van'da gece saatlerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bitlis ve Van'da gece saatlerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece etkili olan kar nedeniyle 22 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapalı köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını bildirdi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, soğuk hava da yaşamı olumsuz etkiledi.
Van'ın Erciş ilçesinde de gece kar yağdı.
Beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi, ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.
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