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        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

        BİTLİS'inTatvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:55
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        Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
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        BİTLİS'inTatvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Starlink uyduları, dün akşam Tatvan ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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