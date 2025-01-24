Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

Starlink uyduları, dün akşam Tatvan ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.