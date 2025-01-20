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        Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar ilgi görüyor

        Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kıyasettin Cebe, geçen yıl açtıkları kurslara 777 kişinin katıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:08
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        Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslar ilgi görüyor
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        Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kıyasettin Cebe, geçen yıl açtıkları kurslara 777 kişinin katıldığını söyledi.

        Kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Cebe, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 42 alanda kurs düzenlediklerini söyledi.

        Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında açtıkları kurslarla 777 kursiyere ulaştıklarını ifade eden Cebe, "Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika veriyoruz. Kursiyerlerimiz sadece kendini geliştirmekle kalmıyor, aile bütçesine de katkı sunuyor." diye konuştu.

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