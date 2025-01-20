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        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:42
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        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Bitlis çevre yolunun Yalnızçamlar köyü mevkisinde H.D yönetimindeki 44 AEG 770 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 27 AHB 023 plakalı tır çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki 35 yaşındaki L.D hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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