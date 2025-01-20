Bitlis'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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