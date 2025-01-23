Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında Gaziantep'ten 77 öğrenci ve 11 öğretmen kente geldi.
Vali Karakaya, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğu öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, program kapsamında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katıldı.
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