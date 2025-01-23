Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu

Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, program kapsamında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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