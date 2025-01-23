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        Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:21
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        Bitlis Valisi Karakaya, Gaziantep'ten gelen öğrencilerle buluştu
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında Gaziantep'ten 77 öğrenci ve 11 öğretmen kente geldi.

        Vali Karakaya, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğu öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

        Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, program kapsamında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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