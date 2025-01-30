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        Muaythai ile kick boksta başarılarıyla öne çıkan kız kardeşlerin hedefi yeni şampiyonluklar

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, muaythai ile kick boks şampiyonları için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:58
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        Muaythai ile kick boksta başarılarıyla öne çıkan kız kardeşlerin hedefi yeni şampiyonluklar
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, muaythai ile kick boks şampiyonları için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Muaythai ve Kick Boks Milli Takımlar Teknik Direktörü Ömer Uğur'un yetiştirdiği iki kardeş, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettiriyor.

        27 Aralık'ta Sivas'ta düzenlenen Muaythai Süper Ligi Finalleri'nde iki altın kemer kazanan kız kardeşler, yeni madalyalar için antrenörleri gözetiminde çalışmalarına devam ediyor.

        Kız kardeşler, eylülde Katar'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

        Özlem Melek Korkmaz, AA muhabirine, ablasıyla 10 yıldır muaythai ve kick boks yaptıklarını söyledi.

        Korkmaz, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonasında ilimize ve ülkemize başarı madalyası getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Gamze Korkmaz ise "Milli sporcuyum. Geçtiğimiz günlerde yapılan müsabakalarda Türkiye ikincisi oldum. Şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bitlis'imizi gururlandırmak ve bayrağımızı orada dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Yoğun bir antrenman programı uyguladıklarını ifade eden antrenör Uğur da "Şampiyona için yoğun bir hazırlık içerisine girdik. Sporcularımız yoğun bir antrenman yapıp önce temmuzda İzmir'de yapılacak ikinci tur şampiyonada derece alıp sonra Katar'da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler." şeklinde konuştu.

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