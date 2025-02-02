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        Bitlis'te otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:15
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        Bitlis'te otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatvan'da dün durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişede 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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