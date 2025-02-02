Bitlis'te otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tatvan'da dün durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişede 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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