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        Tatvan'da deprem standı kuruldu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:46
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        Tatvan'da deprem standı kuruldu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        AFAD, UMKE ve bazı sivil toplum kuruluşları, etkinlik kapsamında Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde stant kurdu.

        Açılan stantları ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, yapılan çalışmalar hakkında AFAD ve UMKE ekiplerinden bilgi aldı.

        Deprem bilinci ve afet hazırlığına dikkat çekilmesi amacıyla kurulan stantta, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

        Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler anısına sergi açıldı.

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