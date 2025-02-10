Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları gençlere iş imkanı sağlıyor

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te devlet desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ve farklı yerlerde kurulan tekstil fabrikalarında çok sayıda genç istihdam ediliyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Bitlis'te 55,5 hektarlık alandaki karma OSB'de 55 sanayi parselinin ve farklı alanların bulunduğunu söyledi.

Şu an OSB'deki 55 firmanın, 50'sinin üretim yaptığını dile getiren Karakaya, "Bu yıl 5 firmamız da üretime katılacak. 55 firmaya ulaşacağız. OSB'de bini kadın olmak üzere 3 bine yakın vatandaşımız istihdam ediliyor. OSB'nin daha da gelişmesi için çaba içindeyiz. Bölgeye yakın bir noktada bundan, 2 kat daha büyük 128 hektar alana ilave OSB kurulması için çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Teşviklerle OSB'nin yatırımcılara cazip geldiğini anlatan Karakaya, "Yeni OSB'nin de faaliyete geçmesiyle 184 hektara yakın sanayi bölgesine sahip olacağız. Burada 10 bine yakın istihdam hedefliyoruz. İnşallah o günleri birlikte görürüz." dedi.

- "OSB'de çok nitelikli 6 ortak kullanım atölyesi açacağız"

OSB'de arıtma tesisi, güneş enerjisi santrali ve sosyal donatılar için Dünya Bankası programına başvurduklarını bildiren Karakaya, gençlerin meslek edinmesi açısından eğitimi çok önemsediklerini vurguladı.

Sanayi bölgelerinde çalışacak nitelikli personelin yetişmesi için OSB'de meslek yüksekokulu yapılacağını aktaran Karakaya, "Eren Holding'in işbirliğiyle bu yıl yüksekokulun temelini atmayı hedefliyoruz. OSB'de çok nitelikli 6 ortak kullanım atölyesi de açacağız. Türkiye'de az bulunan, sadece OSB'ye değil, hem ilimizde hem de bölgemizdeki sanayicilerimize metal üzerine çok ciddi hizmet veren atölyeleri açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar önce bölgede görev yaptığını, bir tekstil fabrikasının açılmasının bölgede büyük heyecan uyandırdığı dönemlere tanıklık ettiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir firma ve fabrika önemlidir ama çok şükür ilimiz genelinde 60'ın üzerinde fabrikamız mevcut. Tekstil firmaları şu anda lokomotif sektör çünkü istihdama da büyük katkı sağlıyor. Bitlis OSB'mizde gıda, cam sanayi, paketleme ve farklı hizmetlere yönelik firmalarımızda var. Şu anki ve ilave olarak yapacağımız OSB'de elbette tekstil yoğun olacaktır. Tekstile bağımlı olmaksızın diğer sektörlere ve firmalarımıza ev sahipliği için elimizden geleni yapacağız. Buradaki tekstil ve diğer firmalarımızın yüzde 75-80 civarında ihracata dönük çalıştığını söyleyebilirim. İhracat ülkemize döviz olarak geri dönüşü olan bir alan ve Bitlis olarak ödemeler dengesi açısından ülkemize önemli katkı sağlıyoruz. 2-3 yıllık bir projeksiyon çizdiğimizde, orta vadede ihracat ve yurt içi üretim noktasında OSB'de veya dışarıdaki firmalarımızın şu ankinden en az iki kat fazla bir üretimle ekonomiye katkı sağlayacak."