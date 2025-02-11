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        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzeniz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:39
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        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzeniz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan tırda arama yapan ekipler, dorsedeki gizli bölmede saklanan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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