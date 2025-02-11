Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzeniz göçmen yakalandı.
Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzeniz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan tırda arama yapan ekipler, dorsedeki gizli bölmede saklanan 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.
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