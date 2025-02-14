Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata tutunuyor

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te meme kanseri tedavisi gören Pınar ve bedensel engelli Fırat Şişman çifti, birbirlerine olan sevgileriyle hayatın zorluklarını aşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te meme kanseri kadın ile bedensel engelli eşi sevgileriyle hayata tutunuyor
        ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te meme kanseri tedavisi gören Pınar ve bedensel engelli Fırat Şişman çifti, birbirlerine olan sevgileriyle hayatın zorluklarını aşıyor.

        Odun kesmek için 15 yaşında gittiği Ölek köyünde elektrik çarpması sonucu damdan düşerek yaralanan 44 yaşındaki Fırat Şişman, omuriliğindeki kırıklar nedeniyle bir daha yürüyemedi.

        Tedavi için gittiği hastanede tanıştığı 40 yaşındaki eşi Pınar ile 11 yıl önce evlenen Fırat Şişman, mutlu bir yuva kurdu.

        Üç yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Pınar, hastalığına rağmen hem eşine şefkatle bakarak onun tüm bakım ve ihtiyaçlarını gideriyor hem de ev işlerini yapıyor.

        Birbirlerine olan sevgileri ve fedakarlıklarıyla çevrelerindekilere örnek olan Şişman çifti, yaşadıkları zorluklara da birlikte göğüs geriyor.

        Fırat Şişman, AA muhabirine, 1996'da çay ocağında çalıştığını ve pazar günü kışlık odun getirmek için köye gittiğini söyledi.

        Köyde elektrik çarpması sonucu damdan düştüğünü ve yaralandığını anlatan Şişman, şöyle konuştu:

        "O günden bu yana ayaklarım tutmuyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı kaldım. 11 yıl önce tanıştığım eşimle bir süre konuştuk ve birbirimize aşık olduk. Ailemizin rızası yoktu. Bizi anlayıp hak verdikten sonra evlenmemizi bizden daha çok istediler. Evlendikten sonra eşim, hayatım, umudum ve nefesim oldu. Evlenmeseydik bu hayatı yaşayamazdım. O benim yaşamım ve her şeyim oldu. Onun sevgisi bana yetiyor. 11 yıldır her şeye birlikte göğüs gerdik. O kadar sıkıntılar yaşadık ama sevgimiz hep üstte kaldı."

        Evliliklerinin dördüncü yılında çocuk sahibi olmak istediklerini ve tedavi için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde eşine meme kanseri tanısı konulduğunu belirten Şişman, eşinin Diyarbakır'da ameliyat olduğunu, kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü dile getirdi.

        Eşinin devam eden tedavisi için Diyarbakır'a gidip geldiklerini ifade eden Şişman, eşinin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirtti.

        - "Ölene kadar birbirimize destek vereceğiz"

        Pınar Şişman ise evliliğinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını, her şeye rağmen birbirlerine destek verdiklerini söyledi.

        Eşiyle 11 yıl önce tanıştıklarını ve bir süre sonra evlenmeye karar verdiklerini anlatan Şişman, "Ancak ailem istemiyordu. Ailem de razı olduktan sonra evlendik. İyi ki de Fırat ile evlenmiş ve onu sevmişim. 3 yıl önce ameliyat oldum ve göğsümdeki kitle alındı. Eşimin sevgisi olmasaydı bu duruma gelemezdim. O, bana güç verdi. Eşlerin her konuda ölene kadar birlik olması lazım. Hastalığıma ve eşimin engelline rağmen yine de hayata devam ediyoruz. Ölene kadar birbirimize destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı
        Bitlis'te 219 köy yolu kardan kapalı
        Bitlis'te kar etkili oldu (2)
        Bitlis'te kar etkili oldu (2)
        Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı
        Bitlis'te kar etkili oldu
        Bitlis'te kar etkili oldu