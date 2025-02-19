Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

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