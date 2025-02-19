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        Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:42
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        Bitlis'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

        Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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