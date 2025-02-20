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        Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 240 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:08
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        Bitlis'teki köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 240 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte, 240 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı 75 personel, 71 iş makinesiyle söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Yolda kalanlara yardım eden, ana arterlerde önlem alan ekipler, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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