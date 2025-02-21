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        Bitlis'te ulaşımın aksadığı yollar kardan temizleniyor

        Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:57
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        Bitlis'te ulaşımın aksadığı yollar kardan temizleniyor
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        Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Sabah çalışma başlatan belediye ekipleri, kaldırımları, merdivenleri ve mahalle yollarını kardan temizliyor.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

        Karla mücadele ekiplerinin kent genelinde koordineli şekilde çalıştığını belirten Tanğlay, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenle sürdürebilmeleri için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlemlerimizi aldık. Kar temizleme faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

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