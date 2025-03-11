Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanğlay, Fatih Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Tanğlay, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemini vurgulayan Tanğlay, "Peygamber Efendimiz 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir' diye buyurmuştur. Sizler, bu kutsal kitabı öğrenerek en hayırlı insanlar arasına giriyorsunuz. Hafız, Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden, koruyan kişidir. Sizler de bu kutsal emaneti taşıyarak Allah'ın lütfuna erişeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tanğlay, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Programa katılan Tanğlay'ın eşi Gülşen Tanğlay da öğrencilere hediyeler takdim etti.