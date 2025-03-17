Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

        Kaymakamlık tarafından belediyeye ait alışveriş merkezindeki programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, katılımcılarla sohbet etti.

        Karakaya, Ahıska Türklerinin Kafkaslarda yıllarca meşakkatli süreçler yaşadığını söyledi.

        En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ahıska Türklerinin Ahlat'a yerleştirilmesi kararı alındığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Ailelerimiz inşallah kısa sürede tamamlanacak olan konutlara yerleşmiş olacak. Şu an yaklaşık 800 Ahıskalı kardeşimiz Ahlat'ta misafirimiz. Bu kardeşlerimize şehrimize kattıkları renkten, güçten dolayı teşekkür ediyoruz. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ve her daim onların derdi ile dertleneceğimizi burada ifade etmek istiyorum."

        Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

        Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuştuğu program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Yemek duasının edilmesinin ardından katılımcılar oruçlarını açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...
        "Hediye Öğretmen", görev yaptığı köy okulunun duvarlarını resimlerle süsled...
        Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı
        Bitlisli kadın girişimci büyükbaş hayvan sayısını 2 yılda 6'ya katladı
        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Buzları eriyen Nazik Gölü havadan görüntülendi
        Buzları eriyen Nazik Gölü havadan görüntülendi
        Bitlis ve Muş'ta besicilerin karla kaplı köylerdeki mesaisi sürüyor
        Bitlis ve Muş'ta besicilerin karla kaplı köylerdeki mesaisi sürüyor