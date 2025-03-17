Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahıska Türkleri, iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından belediyeye ait alışveriş merkezindeki programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, katılımcılarla sohbet etti.

Karakaya, Ahıska Türklerinin Kafkaslarda yıllarca meşakkatli süreçler yaşadığını söyledi.

En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ahıska Türklerinin Ahlat'a yerleştirilmesi kararı alındığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz inşallah kısa sürede tamamlanacak olan konutlara yerleşmiş olacak. Şu an yaklaşık 800 Ahıskalı kardeşimiz Ahlat'ta misafirimiz. Bu kardeşlerimize şehrimize kattıkları renkten, güçten dolayı teşekkür ediyoruz. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu ve her daim onların derdi ile dertleneceğimizi burada ifade etmek istiyorum."

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de konuştuğu program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Yemek duasının edilmesinin ardından katılımcılar oruçlarını açtı.