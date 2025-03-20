Bitlis'te sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran tüm çalışanlara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede düzenlenen programda sağlık çalışanları bir araya geldi.

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