Bitlis'te sağlık çalışanları iftar programında bir araya geldi
Bitlis Devlet Hastanesi'nde iftar programı düzenlendi.
Bitlis Devlet Hastanesi'nde iftar programı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede düzenlenen programda sağlık çalışanları bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran tüm çalışanlara teşekkür etti.
Programa, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, yılın doktoru seçilen Uzm. Dr. Emre Yaşar ve sağlık çalışanları katıldı.
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