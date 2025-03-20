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        Bitlis'te keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:42
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        Bitlis'te keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı
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        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı.

        Bitlis DKMP Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tatvan ilçesindeki Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'a gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 4 kınalı keklik yakalandı.

        Bilgi verilmesi üzerine kontrol noktasına giden DKMP Ahlat Şube Şefliği görevlileri, yasa dışı av yaptığı tespit edilen kişiye 64 bin 855 lira ceza uyguladı.

        Keklikler muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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