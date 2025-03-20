Bitlis'te keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı

Bilgi verilmesi üzerine kontrol noktasına giden DKMP Ahlat Şube Şefliği görevlileri, yasa dışı av yaptığı tespit edilen kişiye 64 bin 855 lira ceza uyguladı.

Bitlis DKMP Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Tatvan ilçesindeki Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'a gerçekleştirilen yol kontrolünde bir araçta 4 kınalı keklik yakalandı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Ahlat Şube Şefliğince, yasa dışı keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı.

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