Bitlis'te trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, 14 ABN 926 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri ağır iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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