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        Bitlis'te trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:34 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:39
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        Bitlis'te trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, 14 ABN 926 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri ağır iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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