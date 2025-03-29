Bitlis'te toplanan atıklar evlere ışık, ekonomiye gelir oluyor
ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 14 yıl önce kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde işlenen çöpten üretilen elektrik enerjisiyle yaklaşık 5 bin ev aydınlatılıyor, ayrıştırılan atıklar da geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 14 yıl önce kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde işlenen çöpten üretilen elektrik enerjisiyle yaklaşık 5 bin ev aydınlatılıyor, ayrıştırılan atıklar da geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
Her gün mahalle, cadde ve sokaklardan il ve ilçe belediyelerinin temizlik görevlilerince toplanan çöpler, Bitlis-Güroymak kara yolundaki katı atık depolama tesisine getiriliyor.
Kentteki 12 belediyenin üye olduğu tesiste depolama ve bertaraf alanında biriktirilerek üzeri kapatılan çöplerden çıkan metan gazından üretilen elektrik, enerji nakil hattına aktarılarak yaklaşık 5 bin hanenin aydınlatılması sağlanıyor.
Kaynağında veya tesisteki çalışanlar tarafından ayrıştırılan atıklar da preslendikten sonra geri dönüşüm için farklı illerdeki fabrikalara gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından halk sağlığını korumak amacıyla özenle toplanarak soğuk hava depolu araçlarla tesise getirilen tıbbi atıklar ise burada uygulanan işlemlerle evsel atığa dönüştürülüyor.
- "40 bin megavat enerji üretimi sağlandı"
Bitlis Belediye Başkanı ve Bitlis Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, 50 kişinin istihdam edildiği Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin 2011'de işletmeye alındığını söyledi.
Tesiste 2019'da da elektrik enerjisi üretiminin başladığını anlatan Tanğlay, "İşletmeye alındığı günden bu yana 675 bin ton evsel atık depolandı, 1750 ton tıbbi, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında ise 1500 tona yakın ambalaj atığı bertaraf edildi. Bununla beraber ortalama 40 bin megavat enerji üretimi sağlandı." dedi.
Tanğlay, belediye olarak sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Hem sıfır atık hem de çevre bilinci kapsamında 20 bin öğrencimize eğitim vererek bu konuda bilgilendirilmelerini sağladık. Ülkemizin atık yönetimi ve sıfır atık geri dönüşüm hedeflerine birliğe üye 12 belediyemizle katkı sunacağız. Atıkları bertaraf edip memleketimize katma değer sağlayacağız."
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