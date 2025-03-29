Bitlis'te toplanan atıklar evlere ışık, ekonomiye gelir oluyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 14 yıl önce kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde işlenen çöpten üretilen elektrik enerjisiyle yaklaşık 5 bin ev aydınlatılıyor, ayrıştırılan atıklar da geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

Her gün mahalle, cadde ve sokaklardan il ve ilçe belediyelerinin temizlik görevlilerince toplanan çöpler, Bitlis-Güroymak kara yolundaki katı atık depolama tesisine getiriliyor.

Kentteki 12 belediyenin üye olduğu tesiste depolama ve bertaraf alanında biriktirilerek üzeri kapatılan çöplerden çıkan metan gazından üretilen elektrik, enerji nakil hattına aktarılarak yaklaşık 5 bin hanenin aydınlatılması sağlanıyor.

Kaynağında veya tesisteki çalışanlar tarafından ayrıştırılan atıklar da preslendikten sonra geri dönüşüm için farklı illerdeki fabrikalara gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından halk sağlığını korumak amacıyla özenle toplanarak soğuk hava depolu araçlarla tesise getirilen tıbbi atıklar ise burada uygulanan işlemlerle evsel atığa dönüştürülüyor.