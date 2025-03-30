Bitlis'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Esenkıyı köyü muhtarı Mehmet Salih Deniz'in idaresindeki 06 AF 0671 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Süphan köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Deniz'in cenazesi, Adilcevaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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