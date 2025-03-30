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        Bitlis'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:33
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        Bitlis'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Esenkıyı köyü muhtarı Mehmet Salih Deniz'in idaresindeki 06 AF 0671 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Süphan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Deniz'in cenazesi, Adilcevaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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