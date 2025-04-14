Bitlis Eren Üniversitesi personelinden Rektör Elmastaş'a hayırlı olsun ziyareti
Bitlis Eren Üniversitesi personeli, rektörlüğe yeniden atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Bitlis Eren Üniversitesi personeli, rektörlüğe yeniden atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Yahya Eren Konukevi'nde Elmastaş'ı ziyaret eden idari personel, görevinin hayırlı olmasını diledi.
Elmaştaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içinde kurumu daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.
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