Bitlis Eren Üniversitesi personelinden Rektör Elmastaş'a hayırlı olsun ziyareti

Bitlis Eren Üniversitesi personeli, rektörlüğe yeniden atanan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Yahya Eren Konukevi'nde Elmastaş'ı ziyaret eden idari personel, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Elmaştaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içinde kurumu daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.