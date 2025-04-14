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        Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları, istihdama katkı sağladı

        Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi ve farklı noktalarda kurulan tekstil fabrikaları, istihdama katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:46
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        Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları, istihdama katkı sağladı
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        Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi ve farklı noktalarda kurulan tekstil fabrikaları, istihdama katkı sağladı.

        İlde son yıllarda tekstil alanında yapılan devlet destekli yatırımlar, gençler için iş kapısı haline geldi.

        Tekstil fabrikası işleten Emirhan Uludil, gazetecilere, kentte daha önce 4, 5 fabrika olduğunu, şimdi ise bu sayının 120'ye ulaştığını söyledi.

        Bu fabrikaların kurulmasında teşviklerin büyük etkisinin olduğuna belirten Uludil, şunları kaydetti:

        "Tekstilcilerin işleri batıdaydı. Teşviklerden dolayı burada yer açtı. Kentte hazırlanan ürünler Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediliyor. Yeni teşviklerin de sektöre ayrı bir artısı olacağına inanıyorum. Kent genelinde yaklaşık 13 bin kişi istihdam ediliyor. Bitlis'in yüzde 65'ini genç nüfusun oluşturması avantajımız. Bu istihdamın yüzde 60-65'lik kısmı da kadın istihdamından oluşuyor. Bunun da ayrı bir güzelliği var tabi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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