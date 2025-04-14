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        Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:21
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        Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bayındır Köprüsü, tarihi kümbetler ve mağara evler gibi birçok tarihi mekan, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarını fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.

        Ziyaretçilerden Muhammet Cemil Demirbağ, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın karla bütünleşen halini görmek için geldiğini söyledi.

        Güzel bir manzarayla karşılaştıklarını belirten Demirbağ, "Karın mezar taşlarıyla bütünleştiği bu güzel manzarayı fotoğraf karelerine almak için geldim. Güzel fotoğraflar çektim. Çok güzel görüntü oluşmuş." diye konuştu.

        Semiha Kılıç ise "Kışın görmediğimiz karı nisanda görmek nasip oldu. Karla kaplanan tarihi yerleri görmek istedik. Manzara çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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