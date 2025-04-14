Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bayındır Köprüsü, tarihi kümbetler ve mağara evler gibi birçok tarihi mekan, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarını fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.
Ziyaretçilerden Muhammet Cemil Demirbağ, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın karla bütünleşen halini görmek için geldiğini söyledi.
Güzel bir manzarayla karşılaştıklarını belirten Demirbağ, "Karın mezar taşlarıyla bütünleştiği bu güzel manzarayı fotoğraf karelerine almak için geldim. Güzel fotoğraflar çektim. Çok güzel görüntü oluşmuş." diye konuştu.
Semiha Kılıç ise "Kışın görmediğimiz karı nisanda görmek nasip oldu. Karla kaplanan tarihi yerleri görmek istedik. Manzara çok güzel." ifadelerini kullandı.
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