"Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Ahlat Kadınını Bilgilendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHKAD) ile Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerince Ahlat Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen programda, sosyal sorumluluk projesi hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Programda konuşan Ahlat Gastronomi Akademisi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Osman Keskin, öğrencilerin gastronomi, toplumsal sorumluluk ve kariyer gelişimleri açısından bu programı hazırladıklarını söyledi.

AHKAD Başkanı Çeker ise tarihi ve kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun göz bebeği Ahlat'ta bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Ahlat'ın yalnızca tarihi yapılarıyla değil aynı zamanda köklü mutfak kültürüyle öne çıktığını anlatan Çeker, şunları kaydetti:

"Eşsiz tatların bir kısmı, zamanla unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Bugün bu değerlerimizi yeniden canlandırmak adına bir aradayız. Gastronomi öğrencilerimizle hazırladığımız geleneksel lezzetler arasında çiriş harsesi, toy çöreği ve pekmezli un helvası gibi özel tatlar yer alıyor. Bu yemekler yalnızca birer tarif değil aynı zamanda kültürümüzün, geçmişimizin ve aile büyüklerimizin bizlere bıraktığı manevi birer emanet. Onları tanımak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bu güzel iş birliğine katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."