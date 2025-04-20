Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te restore edilen tarihi Hazo Hanı eski ihtişamına kavuştu

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Hazo Hanı (Hatuniye Hanı) eski ihtişamına kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te restore edilen tarihi Hazo Hanı eski ihtişamına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Hazo Hanı (Hatuniye Hanı) eski ihtişamına kavuşturuldu.

        Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in önemli tarihi yapılarından olan ancak zamanla harabeye dönüşen Hazo Hanı, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün üç yıl süren restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

        Tarihi İpekyolu güzergahındaki konumuyla geçmişte ticaret merkezi, konaklama ve hayvanların beslenildiği yer olarak kullanılan han, mimari dokusuna uygun restore edildi.

        Kolonları depreme karşı güçlendirilerek çelik takviye edilen, ahşap pencere takılan, düşen ve kırılan taşların yerine yenilerinin eklendiği handa, aydınlatma sistemi, mekanik tesisat, sıva ve zemin yenilendi.

        Su basmasına karşı drenaj çalışmasının yürütüldüğü han, restorasyonunun tamamlanmasının ardından turizme açıldı.

        - "Yapıya mümkün olduğunca az müdahaleyle yapıldı"

        Handa incelemelerde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2022'de hanın restorasyonuna başladıklarını söyledi.

        Handa restorasyonun tamamlandığını belirten Ayan, "Osmanlı döneminde çeşitli müdahaleler gören hanımız en son hayvanların beslendiği bir ahır olarak kullanılmış. 2020'de Kültürel Varlıkları Koruma Kurulunun kararının ardından restorasyon projesi hazırlanmış. 2022'de de restorasyonuna başlandı. Dikdörtgen yapıya sahip handa 8 büyük paye ayağı ile doğu ve batı köşelerinde 3'er hücre mekan bulunuyor. Restorasyondan önce çok kötü durumda olan hanımızda gerekli güçlendirmeler yapıldı." dedi.

        Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade eden Ayan, şunları kaydetti:

        "Elektrik ve mekanik tesisatlar, yer döşemesi, ahşap kapı ve pencereleri tamamen yenilendi. Elektrik ve mekanik tesisatlar güncel hale getirildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan hanımız halkın hizmetinde kullanılacak potansiyele ulaştı. Kullanımıyla alakalı görüşlerimiz var. Valimiz, belediyemiz, yerel yönetimimiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün alacağı kararla hana fonksiyon verilecek. Restorasyon çalışmaları, ulusal standartlardaki koruma yaklaşımı çerçevesinde yapıya mümkün olduğunca az müdahaleyle yapıldı. Proje kapsamındaki çalışmalardan birini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda restorasyonu devam eden Hüsrevpaşa Hamamı'nı da 2026'nın ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        AK Partili Eroğlu, Bitlis'te vatandaşlarla buluştu
        AK Partili Eroğlu, Bitlis'te vatandaşlarla buluştu
        Bitlis merkezli 32 ilde yapılan "joker" operasyonunda 301 şüpheli yakalandı
        Bitlis merkezli 32 ilde yapılan "joker" operasyonunda 301 şüpheli yakalandı
        Bitlis'te kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı
        Bitlis'te kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı
        Şehit ailesi oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor
        Şehit ailesi oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor
        Bitlis merkezli 32 ilde 'joker' operasyonu: 301 gözaltı
        Bitlis merkezli 32 ilde 'joker' operasyonu: 301 gözaltı
        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlenecek
        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlenecek