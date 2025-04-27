Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, insanları bağımlılıktan kurtarmak ve farkındalık oluşturmak için mesai yapıyor.

Kentte 4 yıldır hizmet veren YEDAM, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bağımlılıkla mücadele konusunda insanlara danışmanlık hizmeti veriyor, okullarda öğrencileri bilgilendiriyor.

Merkezde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, bağımlılığın önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artması amacıyla okullarda, kamu kurumlarında, gençlik merkezlerinde, üniversitede ve cezaevlerinde eğitimler düzenliyor.

İl merkezi ve ilçelerde yaptıkları etkinliklerde çocuklarla, gençlerle ve yetişkinlerle bir araya gelen uzmanlar, bağımlılıkla mücadele konusunda hazırlanan broşürleri dağıtıyor, teknoloji, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığının zararlarını anlatıyor.

- "Tedavi de bir gönüllülük işidir"

Güroymak Gençlik Merkezi işbirliğiyle Güroymak Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe katılan sosyal hizmet uzmanı Yaren Mutlu, öğrencilere bağımlılığın zararlarını anlattı.

"Okullarda ve şubemizde bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve velilerimize farkındalık eğitimleri veriyoruz. Amacımız hem gençlere tedavi olabilecekleri yerler konusunda bilgi vermek hem de ailelere farkındalık kazandırmak. Öğrencilerle ilk teması öğretmenlerimiz kurduğu için onların da Yeşilayın amaçlarını ve modelini bilmelerine ve farkındalık kazanmalarına ihtiyaç olduğunu düşündük. Eğitim teklifleri doğrultusunda sahada aktif olarak rol oynamaya çalışıyoruz. Bitlis'in tüm ilçelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gidilmedik yer, ulaşılmadık insan kalmasın mottosuyla çalışma yürütüyoruz. Gelen tüm taleplere yetişmeye, her yere gitmeye gayret ediyoruz ancak tedavi de bir gönüllülük işidir."

Bağımlılıkla mücadelede anne ve babalara da çok büyük görevlerin düştüğünü vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

Ailelere ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Mutlu, "Bizim için sadece Bitlis merkez ön planda değil, elimizden geldiğince tüm ilçelere ve köylere ulaşım sağlayacağız. Kaymakamlarımız ve Sayın Valimizin de direktifleriyle elimizden geldiğince Bitlis'te çalmadık kapı, ulaşılmadık bağımlı ve yakını bırakmayacağız. Bu kapsamda kamu kurumlarına, gençlik merkezlerine, üniversiteye, cezaevlerine giderek insanları bilgilendiriyoruz." dedi.

Güroymak Gençlik Merkezi ve Yeşilay Bitlis Şubesinin işbirliğiyle öğrencilere, öğretmenlere ve gençlik merkezinde sahada görev yapan personele bağımlılığın zararlarını anlattıklarını dile getiren Mutlu, öğretmenlere, öğrencilere ve sahada yer alan herkese farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kişilerin genellikle nerede ve nasıl tedavi olabileceklerini bilmediklerini ya da bağımlılığın bedenlerinde yarattığı dezavantajın farkına varamadıklarını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerde stresle baş etme becerilerinin düşük olması sebebiyle bağımlılığa yatkınlık çok fazla olabiliyor. Sahadaki eğitimlerimiz sonucunda 2025'in ilk üç ayında Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvuruların arttığını gözlemlemekteyiz. Bu noktada olumlu sonuçlar doğurduğuna inanıyoruz. İlk üç ayda 41 başvurunun bizler için iyi bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. Bunun giderek artacağına dair inancımız tamdır. En azından herkesin en ufak bir tütün bağımlılığında dahi çalacak kapısının olduğunu bilmesi bizler için önemli. Sahada verdiğimiz bu eğitimlerin sonucunu danışan olarak merkezlerimizde görmekteyiz."