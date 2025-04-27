Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, insanları bağımlılıktan kurtarmak ve farkındalık oluşturmak için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Danışmanlık Merkezi görevlileri bağımlılıkla mücadele için yoğun mesaide
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, insanları bağımlılıktan kurtarmak ve farkındalık oluşturmak için mesai yapıyor.

        Kentte 4 yıldır hizmet veren YEDAM, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bağımlılıkla mücadele konusunda insanlara danışmanlık hizmeti veriyor, okullarda öğrencileri bilgilendiriyor.

        Merkezde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, bağımlılığın önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artması amacıyla okullarda, kamu kurumlarında, gençlik merkezlerinde, üniversitede ve cezaevlerinde eğitimler düzenliyor.

        İl merkezi ve ilçelerde yaptıkları etkinliklerde çocuklarla, gençlerle ve yetişkinlerle bir araya gelen uzmanlar, bağımlılıkla mücadele konusunda hazırlanan broşürleri dağıtıyor, teknoloji, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığının zararlarını anlatıyor.

        - "Tedavi de bir gönüllülük işidir"

        Güroymak Gençlik Merkezi işbirliğiyle Güroymak Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe katılan sosyal hizmet uzmanı Yaren Mutlu, öğrencilere bağımlılığın zararlarını anlattı.

        Yaren, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede gençlere farkındalık kazandırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelede anne ve babalara da çok büyük görevlerin düştüğünü vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

        "Okullarda ve şubemizde bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve velilerimize farkındalık eğitimleri veriyoruz. Amacımız hem gençlere tedavi olabilecekleri yerler konusunda bilgi vermek hem de ailelere farkındalık kazandırmak. Öğrencilerle ilk teması öğretmenlerimiz kurduğu için onların da Yeşilayın amaçlarını ve modelini bilmelerine ve farkındalık kazanmalarına ihtiyaç olduğunu düşündük. Eğitim teklifleri doğrultusunda sahada aktif olarak rol oynamaya çalışıyoruz. Bitlis'in tüm ilçelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gidilmedik yer, ulaşılmadık insan kalmasın mottosuyla çalışma yürütüyoruz. Gelen tüm taleplere yetişmeye, her yere gitmeye gayret ediyoruz ancak tedavi de bir gönüllülük işidir."

        - "Bitlis'te çalmadık kapı, ulaşılmadık bağımlı ve yakını bırakmayacağız"

        Ailelere ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Mutlu, "Bizim için sadece Bitlis merkez ön planda değil, elimizden geldiğince tüm ilçelere ve köylere ulaşım sağlayacağız. Kaymakamlarımız ve Sayın Valimizin de direktifleriyle elimizden geldiğince Bitlis'te çalmadık kapı, ulaşılmadık bağımlı ve yakını bırakmayacağız. Bu kapsamda kamu kurumlarına, gençlik merkezlerine, üniversiteye, cezaevlerine giderek insanları bilgilendiriyoruz." dedi.

        Güroymak Gençlik Merkezi ve Yeşilay Bitlis Şubesinin işbirliğiyle öğrencilere, öğretmenlere ve gençlik merkezinde sahada görev yapan personele bağımlılığın zararlarını anlattıklarını dile getiren Mutlu, öğretmenlere, öğrencilere ve sahada yer alan herkese farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Kişilerin genellikle nerede ve nasıl tedavi olabileceklerini bilmediklerini ya da bağımlılığın bedenlerinde yarattığı dezavantajın farkına varamadıklarını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

        "Özellikle gençlerde stresle baş etme becerilerinin düşük olması sebebiyle bağımlılığa yatkınlık çok fazla olabiliyor. Sahadaki eğitimlerimiz sonucunda 2025'in ilk üç ayında Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvuruların arttığını gözlemlemekteyiz. Bu noktada olumlu sonuçlar doğurduğuna inanıyoruz. İlk üç ayda 41 başvurunun bizler için iyi bir sonuç olduğunu düşünüyoruz. Bunun giderek artacağına dair inancımız tamdır. En azından herkesin en ufak bir tütün bağımlılığında dahi çalacak kapısının olduğunu bilmesi bizler için önemli. Sahada verdiğimiz bu eğitimlerin sonucunu danışan olarak merkezlerimizde görmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te şehidin adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle hizmete açı...
        Bitlis'te şehidin adının verildiği aile sağlığı merkezi törenle hizmete açı...
        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Bitlis'te öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, esnafla buluştu
        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, esnafla buluştu
        Ahlat'ta 20 bin fidan toprakla buluştu
        Ahlat'ta 20 bin fidan toprakla buluştu
        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı
        Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı