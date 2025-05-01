Bitlis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 29 Nisan'da yapılan çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.