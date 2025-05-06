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        Bitlis'te yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:42
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        Bitlis'te yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        2 Mayıs'ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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