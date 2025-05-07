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        Bitlis'te "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı

        Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:53
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        Bitlis'te "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı
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        Bitlis Emniyet Müdürlüğünce "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Valilik öncülüğünde Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet, jandarma, Karayolları, sağlık ve AFAD birimlerinin stantları kuruldu, trafik parkuru oluşturuldu.

        Vali Ahmet Karakaya, stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Öğrencinin şiir okuduğu etkinlikte, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.

        Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, insan nüfusu arttıkça trafiğin daha fazla can almaya başladığını söyledi.

        Ülkede trafik güvenliği açısından yol standartlarının yükseltilmesi için ciddi çalışma yapıldığını belirten Karakaya, şunları paylaştı:

        "Çok şükür yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü ancak kurallara uymadığımızda ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımızın trafik birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşumuz, vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında fedakarca görev yapıyor. Gece gündüz, kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları, İl Özel İdaresi, yolların açık tutulması için çalışma yapıyor."

        Vatandaşların trafik kurallarına uymasının hayati önem taşıdığını belirten Karakaya, İçişleri Bakanlığının bu yıl "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladığını ifade etti.

        Karakaya, çok basit kural ihlalinin insanların hayatına mal olabileceği uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

        "Mutlaka hız limitine, emniyet kemerine, trafik uyarıcılarına ve işaretçilerine çok dikkat etmemiz lazım. Kurallar can güvenliğimiz içindir. Ülkemizde maalesef her yıl yüzlerce canımızı trafikte kaybediyoruz, binlerce kişi yaralanıyor. Bunların önüne geçmenin tek şartı bilinçli davranmaktır. Bugün öğrencilerimizle trafik birimlerimizi bir araya getirdik ki gençlerimiz ve çocuklarımız trafik konusunda daha bilinçli yetişsin. Her alanda daha bilinçli toplum olmak için çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz."

        Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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