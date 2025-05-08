Bitlis'te pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile yaptıkları aramalarda Bingöl'ün kayalıklardan düşüp, kar kütlesi ve kaya arasına sıkıştığını tespit etti.

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