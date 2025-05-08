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        Bitlis'te pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu

        Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:57
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        Bitlis'te pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu.

        Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak için dağa gitti.

        Bingöl'ün, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile yaptıkları aramalarda Bingöl'ün kayalıklardan düşüp, kar kütlesi ve kaya arasına sıkıştığını tespit etti.

        Bingöl'ün hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kadının cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Bingöl'ün cenazesi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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