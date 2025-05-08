Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi "Paydos" oyunu ile perdeyi açtı

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi, 2024-2025 tiyatro sezonunu Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunla açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerle çocuklara ve gençlere ışık tutuluyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın destekleriyle sürdürülen tiyatro çalışmaları, Toplum Destek Merkezi'nde kurulan sahne ve drama atölyesinde yürütülüyor.

25 öğrenciden oluşan ekip, yıl boyunca hem yetişkin hem de çocuklara yönelik oyunlarla sahne alacak.

Ekip, Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunuyla sezonu açtı.

Mayıs ve haziranda sahnelenecek çocuk oyunu "Tembel Çiftçiler" ile geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden "İbiş ile Memiş" orta oyunu, minik seyirciler ve aileleriyle buluşacak.

Belediye Başkanı Tanğlay, tiyatro çalışmalarının gençlerin sosyal gelişimi ve kültürel kimliklerinin oluşumu açısından önem taşıdığını belirterek, "Sanatsal faaliyetlere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerle çocuklara ve gençlere ışık tutmaya devam ediyoruz." dedi.