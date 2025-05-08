Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi "Paydos" oyunu ile perdeyi açtı

        Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi, 2024-2025 tiyatro sezonunu Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunla açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi "Paydos" oyunu ile perdeyi açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi, 2024-2025 tiyatro sezonunu Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunla açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerle çocuklara ve gençlere ışık tutuluyor.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın destekleriyle sürdürülen tiyatro çalışmaları, Toplum Destek Merkezi'nde kurulan sahne ve drama atölyesinde yürütülüyor.

        25 öğrenciden oluşan ekip, yıl boyunca hem yetişkin hem de çocuklara yönelik oyunlarla sahne alacak.

        Ekip, Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunuyla sezonu açtı.

        Mayıs ve haziranda sahnelenecek çocuk oyunu "Tembel Çiftçiler" ile geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden "İbiş ile Memiş" orta oyunu, minik seyirciler ve aileleriyle buluşacak.

        Belediye Başkanı Tanğlay, tiyatro çalışmalarının gençlerin sosyal gelişimi ve kültürel kimliklerinin oluşumu açısından önem taşıdığını belirterek, "Sanatsal faaliyetlere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerle çocuklara ve gençlere ışık tutmaya devam ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Bitlis'te uçurtma şenliği düzenledi
        Bitlis'te uçurtma şenliği düzenledi
        Bitlis'te pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu
        Bitlis'te pancar toplamak için dağa giden kadın ölü bulundu
        'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' yarın başlıyor
        'Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali' yarın başlıyor
        Bitlis'te polis ekipleri 22 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Bitlis'te polis ekipleri 22 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Bitlis'te "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı
        Bitlis'te "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı
        Ahlat'ta öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı
        Ahlat'ta öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı