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        Bitlis'te egzersiz etkinliği düzenlendi

        Bitlis Belediyesince çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak amacıyla egzersiz etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:33
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        Bitlis'te egzersiz etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Belediyesince çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak amacıyla egzersiz etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında Bitlis Vilayetler Birliği Anaokulu'nda egzersiz etkinliği yapıldı.

        Spor antrenörü Aysun Kurtkan rehberliğinde fiziksel aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yapıldı.

        Etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, hem spor yaptı hem de eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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