Bitlis'te egzersiz etkinliği düzenlendi

Etkinliğe aileleriyle katılan öğrenciler, hem spor yaptı hem de eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında Bitlis Vilayetler Birliği Anaokulu'nda egzersiz etkinliği yapıldı.

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