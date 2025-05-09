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        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:53
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        Bitlis'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bitlis Kent Ormanı'nda yapılan etkinlikte, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli çöp topladı.

        Vali Karakaya, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde "Orman Benim" etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Orman yangınlarına yol açan atıkları temizlemek amacıyla 400 öğrenci ve görevlilerin katılımıyla temizlik konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

        "Ormanlar, ülkemizin süsleri ve akciğeridir. Çok uzun yıllarda oluşan ormanlarımızı bir anlık dalgınlık veya kirli bırakmamızdan kaynaklanan yangınlarla kaybetmememiz gerekir. Ülkemizin geleceğine ve her şeyi başaracağına inanıyoruz. Ülkemizde ormanlık alanlara ilgi sürekli artıyor ve artık ağacın değeri daha fazla biliniyor. Biz de bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum, orman teşkilatımızı da yürekten kutluyorum."

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        Galeri
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